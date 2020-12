Zuzanna Dąbrowska: Inwazja dyplomatołków?

Były już takie czasy w polskiej dyplomacji, kiedy nalot niezupełnie wykształconych „etosowych" kadr w różnych światowych stolicach doprowadzał międzynarodowy korpus dyplomatyczny do konwulsji ze śmiechu. Jeden z ambasadorów tak bardzo był przywiązany do swojej gosposi, że najpierw oprowadził ją po innych przedstawicielstwach w charakterze oficjalnej ambasadorowej, a potem, przyjmując korpus we własnej rezydencji, zaprezentował ją w fartuszku i z tacą – podającą do stołu. Konfuzja była wielka. Inny hodował w placówce dyplomatycznej hordę kotów, których zapachu nie dało się wyeliminować jeszcze lata po zakończeniu ich amabasadorskiej misji. Anegdoty wynikające z braku dostatecznego opanowania języka stały się przysłowiowe, a historyjki o polskiej dyplomacji z początku lat 90. można opowiadać długo.

