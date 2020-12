Michał Szułdrzyński: Ciężkie brzemię opozycyjności

Dlaczego? Przypomnijmy sondaż Ipsos dla OKO.press, który pokazuje, że zdaniem 62 proc. ankietowanych opozycja nie jest gotowa, by dobrze rządzić. Co ciekawe, jest o tym przekonany nawet jej własny elektorat. Po części wynika to z pisowskiej propagandy obrzydzającej Polakom opozycję, ale po części z tego, że ona sama przeżywa poważny kryzys.

Jednym z jego powodów jest pojawienie się nowego gracza: Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Dla PiS to wymarzony konkurent, bo jest radykalnie lewicowy i posługuje się wulgarnym językiem nie do zaakceptowania dla wielu osób. To stawia umiarkowanych wyborców przed alternatywą – albo radykalne liderki OSK, albo dobrze znany Jarosław Kaczyński. Psychologia mówi, że wolimy zło, które znamy, niż to, które jest nam obce.