Zuzanna Dąbrowska: To może być taka piękna katastrofa

Swoją propozycję zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży miała przedstawić Solidarna Polska, zajęła się jednak wetem do budżetu UE i nie ma czasu. Zmiany zaproponował za to prezydent, a nawet podobno złożył je do tzw. laski marszałkowskiej. I one przepadły jednak w czeluściach szafy marszałek Witek. Może leżą tuż obok dwóch projektów Lewicy – jednym o depenalizacji przerywania ciąży i drugim o liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. One chociaż mają szansę zaistnieć w przemówieniach posłów z Klubu Lewicy, ale kto zajmie się osieroconymi propozycjami prezydenta?