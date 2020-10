Michał Szułdrzyński: Dwie porażki Kaczyńskiego

"Rozwalacie Polskę! Jesteście przestępcami" – krzyczał w środę w kierunku ław, gdzie zasiada opozycja w Sejmie, Jarosław Kaczyński. Prezes PiS był wyraźnie zdenerwowany. We wtorek wieczorem jego partia opublikowała kilkuminutowe wystąpienie, w którym grzmiał: „Nasi przeciwnicy wypowiedzieli wojnę polskości!". I wezwał członków oraz sympatyków partii do obrony kościołów, wiary i ojczyzny przed protestującymi.

Z politycznego punktu widzenia to zrozumiałe, ale społecznie bardzo niebezpieczne. W sytuacji politycznego wrzenia szef partii rządzącej nie wzywa bowiem do uspokojenia nastrojów, ale do konfrontacji z protestującymi i ich sprzymierzeńcami. To igranie z ogniem.

Ale nerwowość Kaczyńskiego może wynikać też z powodów czysto ideowych. Sześć tygodni temu w wywiadzie dla „Sieci" mówił, że zrobi wszystko, by w Polsce nie powtórzył się scenariusz z Irlandii, która kiedyś była ultrakatolicka, a niedawno w referendum zalegalizowano tam aborcję. Sęk w tym, że wyrok TK poprzez zerwanie kompromisu aborcyjnego na dłuższą metę wcale nie sprawi, że Polska będzie bardziej katolicka. Wręcz przeciwnie, obserwując, co się dzieje na ulicach polskich miast, widać wyraźnie, że nigdy nie byliśmy bliżej realizacji marzeń lewicy o liberalizacji przepisów aborcyjnych niż właśnie po decyzji Trybunału. Złość jest więc zrozumiała. Wydaje się, że Jarosław Kaczyński pojął, że to on uruchomił lawinę, która doprowadzi do realizacji scenariusza, przed którym sam niedawno przestrzegał.