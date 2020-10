Szczepłek: Wysoki Sejmie, pamiętaj o Górskim

Człowiek sportu jeszcze nigdy nie był patronem roku. Nadzieja, że tym razem jednak zostanie, wciąż jest.

Kazimierz Górski jest kandydatem na patrona roku 2021. Decyzję w formie uchwały podejmie Sejm RP. Wniosek w tej sprawie, poparty przez Polski Komitet Olimpijski i PZPN, został zgłoszony do sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przez Fundację Kazimierza Górskiego. Zgodnie z procedurą trafił on do Komisji Kultury i Środków Przekazu opiniującej tego rodzaju propozycje przed przesłaniem do marszałka Sejmu.

Sejm wybiera pięć osób lub rocznic wydarzeń, które stają się patronami kolejnych lat. Przypomina się w ten sposób wielkich Polaków lub zdarzenia wyjątkowo ważne w historii kraju. Kandydatami do tytułu patrona roku 2021 oprócz Kazimierza Górskiego są: pisarz Stanisław Lem (urodzony we Lwowie w tym samym roku co Górski – 1921, zmarły, jak trener, w 2006), poeta Cyprian Kamil Norwid (200. rocznica urodzin), działaczka socjaldemokracji polskiej i niemieckiej Róża Luksemburg (150. rocznica urodzin), poeci Tadeusz Różewicz, Tymoteusz Karpowicz i Krzysztof Kamil Baczyński (wszyscy trzej z okazji 100. rocznicy urodzin), prymas Stefan Wyszyński (120. rocznica urodzin), dyplomata i polityk Aleksander Ładoś (130. rocznica urodzin).

23 września podczas obrad Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się pierwsze czytanie propozycji. Posłowie zajęli się pięcioma. Ich typy mogą mieć wpływ na decyzje Sejmu. Wybrano następujące kandydatury: Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Aleksandra Ładosia i Cypriana Kamila Norwida oraz jako wydarzenie rocznicę Konstytucji 3 Maja.

Człowiek sportu jeszcze nigdy nie został patronem roku. Kazimierz Górski był najwybitniejszym trenerem piłkarskim w Polsce, kiedy w roku 2012 oddawano do użytku Stadion Narodowy, Sejm przez aklamację przyjął uchwałę o nadaniu mu jego imienia. Większość w parlamencie miała wtedy Platforma Obywatelska, ale wszyscy głosowali tak samo, bo Górski łączył ludzi.