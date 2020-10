Krzyżak: Niezapomniany metropolita

Franciszek nie rzuca słów na wiatr. Biskupom wciąż jednak trudno przyjąć, że mogą być ukarani za swoje zaniedbania.

Kiedy półtora roku temu pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że abp Sławoj Leszek Głódź – wówczas metropolita gdański – mógł tuszować przypadki molestowania seksualnego małoletnich, którego dopuszczali się podlegający mu księża, nikt specjalnie nie wierzył, że hierarsze spadnie włos z głowy. Istniał już wtedy wprawdzie papieski dokument o odpowiedzialności biskupów („Come una madre amorevole" – Jak kochająca matka), w którym zapisano, że do usunięcia biskupa z urzędu w przypadku nadużyć wobec nieletnich wystarczy „poważny brak sumienności", ale niespecjalnie się nim przejęto. Poniżej dalsza część artykułu

Nastawienie nie zmieniło się nawet wtedy, gdy Franciszek wydał kolejny dokument („Vos estis lux mundi" – Wy jesteście światłem świata), w którym opisano sprawy hierarchów oskarżanych o tuszowanie pedofilii. Wiele osób – z biskupami na czele – nie wierzyło, że postępowanie wyjaśniające i ewentualne konsekwencje można wyciągnąć wobec biskupa. W odniesieniu do abp. Głódzia spodziewano się, że do emerytury nikt go nie ruszy, a potem sprawy umrą śmiercią naturalną, bo kogo obchodzi jakiś tam emeryt.

Abp Głódź dotrwał do emerytury (przeszedł na nią w sierpniu), ale już w chwili ogłaszania decyzji papieża o przyjęciu rezygnacji ze względu na wiek wiadomo było, że Watykan nie zapomniał o skargach na niego. Informując o odejściu arcybiskupa, nie podano nazwiska następcy. Nie powierzono odchodzącemu hierarsze – co jest zwyczajową praktyką – funkcji administratora diecezji do czasu wyłonienia nowego ordynariusza. Administratorem został inny biskup.

Teraz okazuje się również, że Stolica Apostolska nakazała wyjaśnienie zarzutów stawianych abp. Głódziowi. Proces w tej sprawie już się toczy i jak doniósł portal OKO.press, przesłuchano pierwszych świadków.

Samo rozpoczęcie procedur nie oznacza rzecz jasna, że były metropolita gdański pedofilię tuszował – wyjaśnienie tych zarzutów jest rolą osób do tego powołanych. Jest to jednak dość czytelny znak, że usunięcie się z pierwszej linii i przejście na emeryturę nie unieważnia zarzutów. Jest to także jasny sygnał, że Franciszek nie rzuca słów na wiatr i jeśli mówi o odpowiedzialności oraz karach, to traktuje to naprawdę serio – choć czasem przewlekłość postępowań każe nam myśleć co innego.