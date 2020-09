Szułdrzyński: PiS może dziś przegrać tylko ze sobą

Wybory prezydenckie mocno wywindowały pozycję Rafała Trzaskowskiego, który wyrósł na jednego z liderów opozycji. Ale losy ruchu, który miał powołać na początku września, przyćmiła awaria oczyszczalni ścieków. Prezydentura w stolicy to praca na więcej niż jeden etat. Zdarzające się co jakiś czas katastrofy – jak choćby ta w Czajce – choć nie są bezpośrednio winą prezydenta miasta, to jednak go absorbują. Trzaskowski, pisząc na Facebooku, że przekłada powstanie ruchu ze względu na kryzys w Czajce, przyznał nie wprost, że łączenie prezydentury stolicy ze stanięciem na czele społecznego ruchu będzie trudne.

Zakładając, że Trzaskowskiemu nawet udałoby się stworzyć Nową Solidarność, nie rozwiązuje to problemów, z jakimi boryka się dziś PO. W partii brak liderów i pomysłów. Ruch społeczny nie odnowi zaufania do Platformy, bo politykę w naszym ustroju uprawia się w Sejmie, poprzez partie. Zaskakująco jałowo brzmią rady Donalda Tuska z niedawnego wywiadu dla „Polityki", które sprowadzają się do wezwania, by atakować PiS. PO atakuje PiS zaciekle od pięciu lat i jak dotąd nie przyniosło to zbytniego efektu. Wszystko to dobre wieści dla Jarosława Kaczyńskiego, który wie, że PiS dziś przegrać może jedynie ze sobą, z własną pazernością, nepotyzmem, nieuczciwością.