Krzyżak: Chaos jest niemal gwarantowany

Czas gra na korzyść nauczycieli, a strategia przyjęta przez związki zawodowe jest doskonale przemyślana. Lada chwila „gniew ludu" może bowiem obrócić się przeciwko rządzącym.

Rozpoczęcie roku szkolnego nie zostanie przesunięte. Nauczycielskie związki dopiero w połowie września zdecydują, czy i w jakiej formie prowadzić zawieszoną w kwietniu akcję strajkową. O tym, że akcja protestacyjna wisi w powietrzu, pisaliśmy niedawno w „Rz", opisując badania naukowców z uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego i Gdańskiego. Z opinii zebranych od ponad 7 tys. nauczycieli wynikało, że 41 proc. z nich uważa ogłoszenie nowego strajku za potrzebne. Poparcie dla protestu rośnie – do 66 proc. – gdyby nie wiązał się on z odejściem od tablic. Zaledwie 19 proc. nauczycieli uważa protest za całkowicie niepotrzebny. Oznacza to, że nastroje w oświacie wcale się nie uspokoiły. Poniżej dalsza część artykułu

Spokoju nie ma też wśród ankietowanych przez IBRiS. 61 proc. Polaków nie popiera nauczycielskiej akcji strajkowej – jedni uważają, że nauczyciele powinni dalej rozmawiać z rządem, inni, że ich postulaty zostały już zrealizowane. Widać zatem, że wcale nie osłabło zdenerwowanie opinii publicznej na nauczycieli, które zaczęło przybierać na sile w ostatniej fazie ich kwietniowego protestu, gdy niemal do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy odbędą się matury. Wydaje się jednak, że czas gra na korzyść nauczycieli, a strategia przyjęta przez związki zawodowe jest doskonale przemyślana. Lada chwila „gniew ludu" może bowiem obrócić się przeciwko rządzącym. Za tydzień do szkół średnich wchodzi podwójny rocznik. Lipcowe zamieszanie z rekrutacjami dało się opanować, ale teraz, gdy uczniowie dostaną do ręki plany lekcji, może się okazać, że w wielu placówkach zajęcia będą trwały do późnego wieczora. Chaos jest niemal gwarantowany. W stworzeniu wrażenia, że jest on gigantyczny, pomogą zapewne bliscy opozycji samorządowcy.