Haszczyński: Spokojnie, to tylko senatorowie

Niewiele jest spraw równie delikatnych, jak zadośćuczynienie wobec ocalałych z Holokaustu. Szczególnie w atmosferze przedwyborczych emocji.

Jeżeli przytłaczająca większość amerykańskich senatorów domaga się od władz swojego kraju, by wymusił na Polsce rekompensaty lub zwrot majątku zagrabionego przez „nazistów" i potem „znacjonalizowanego przez komunistów", to nie można tego zbyć wzruszeniem ramion. Ale jeszcze bardziej nie należy ulegać histerii, która skłania niektórych do podważania sojuszu z Waszyngtonem pod hasłem: nie będą nam tu Amerykanie wystawiać wielomiliardowych rachunków za historię. Poniżej dalsza część artykułu

Wyjaśniać powinny władze, przede wszystkim obóz prezydenta, bo sprawuje pieczę nad relacjami z USA, oraz premier Mateusz Morawiecki – z nazwiska wspomniany przez sygnatariuszy w liście do szefa Departamentu Stanu jako ten, który głosi nieprawdę, jakoby Polska rozwiązała tę sprawę.

W przedwyborczej atmosferze tłumaczenie najbardziej skomplikowanych spraw jest trudne. Odpowiedzialni polscy politycy, zarówno z partii rządzącej, jak i opozycji (po ewentualnym zwycięstwie wyborczym odziedziczy kiedyś ten problem), wypowiadając się o tej sprawie, powinni się wykazywać szczególną wrażliwością wobec nielicznych już uratowanych z Holokaustu.

Wrażliwość opinii publicznej w USA jest głównym powodem przyjęcia ustawy 447 mówiącej o sprawiedliwości wobec ocalonych. A to ta ustawa, ledwie sprzed dwóch lat, wywołuje emocje po obu stronach Atlantyku. Po tamtej skłania senatorów do pisania listów do sekretarza stanu, po tej – do roztrząsania, do czego może ona doprowadzić w Polsce.

Na pewno nie do tego, że nastąpi zwrot majątku czy rekompensat na jakichś specjalnych zasadach. A na te ogólne czekamy już długo. Prawie trzy dekady minęły od rozpoczęcia prac nad reprywatyzacją i ponad 18 lat od zawetowania przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ustawy reprywatyzacyjnej. Senatorowie amerykańscy, nie mówiąc już o stulatkach mających poczucie krzywdy, nie muszą być specjalistami od niepowodzeń polskiej reprywatyzacji. Zwłaszcza że jest to zbyt zawiłe dla wielu Polaków.

Ustawa 447 sugeruje wsparcie sędziwych ocalonych, edukacji o Holokauście, innych form zachowania pamięci o świecie żydowskim, który zniknął. To Polska powinna robić. I w jakimś stopniu robi, np. finansując odnowienie Cmentarza Żydowskiego w Warszawie.

List senatorów pojawił się w czasie kampanii nie tylko w Polsce, ale i przed przyspieszonymi wrześniowymi wyborami w Izraelu, a i w USA toczy się walka, kto z demokratycznych kandydatów (a są wśród nich też sygnatariusze listu) będzie kontrkandydatem Donalda Trumpa w 2020 roku.