Mirosław Żukowski: Niech płonie znicz i gra telewizor

W roku 1956 podczas otwarcia zimowych igrzysk w Cortina d'Ampezzo 闚czesny prezydent Mi璠zynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Amerykanin Avery Brundage potkn像 si o telewizyjny kabel i ze z這ci powiedzia: Nigdy wi璚ej telewizji, dawalimy sobie przez 60 lat rad bez niej i dalej tak b璠zie". Poni瞠j dalsza cz artyku逝

Trudno o bardziej nietrafion prognoz, ale nawet my, wychowani w czasach najpierw telewizyjnego, a dzi telewizyjno-internetowego dyktatu, chyba nie przypuszczalimy, 瞠 doczekamy igrzysk takich jak te w Tokio bez publicznoci, tylko dla telewizji. Cho zdajemy sobie spraw, 瞠 marzenia ojc闚 za這篡cieli olimpizmu o uniwersalnym i bezinteresownym wi璚ie sportu i m這dzie篡 nie pasuj do wsp馧czesnoci, 瞠 sami przy這篡limy r瘯 do ich pogrzebania, domagaj鉍 si wci嘀 nowych rekord闚, to wizja pustego olimpijskiego stadionu nawet nas smuci.

To mog by emocjonalnie trudne igrzyska dla nas i przede wszystkim dla sportowc闚 nieznaj鉍ych koronawirusowego dnia ani godziny. G堯wnie z myl o nich trzeba si cieszy, 瞠 Tokio zgodzi這 si przyj寞 olimpijskich goci. Zrozumie to ka盥y, kto mia okazj porozmawia z polskimi sportowcami, kt鏎ym polityka odebra豉 igrzyska roku 1984 w Los Angeles. Na zawsze pozosta豉 w nich ta trauma.

Warto pami皻a, 瞠 dzi du穎 bardziej ni w闚czas, gdy baron de Coubertin pisa swe zapomniane ksi璕i, sportowiec sportowcowi nie jest r闚ny. Pi趾arze, tenisici, golfici, koszykarze NBA maj sw鎩 wiat, ich sportowa i rynkowa warto ustalana jest gdzie indziej, medal olimpijski nie zmienia ich 篡cia, jest tylko dodatkow satysfakcj dla jednych wa積iejsz, dla innych mniej wa積.

Olimpijczyk to wci嘀 brzmi dumnie g堯wnie dla tych, o kt鏎ych przez cztery lata jest cicho, kt鏎zy w warunkach rynkowej gry zostali zepchni璚i na boczny tor i wracaj na pierwszy plan jedynie w闚czas, gdy zdob璠 olimpijski medal. Tylko na igrzyskach z這to tenisisty-miliardera Novaka Djokovicia liczy si tak samo jak medal strzelca do sylwetki biegn鉍ego dzika. Ta r闚no trwa przez kr鏒k olimpijsk chwil, dlatego tak bardzo trzeba strzec igrzysk i nie i pod r瘯 z tymi, kt鏎zy nawo逝j do ich bojkotu czy odwo豉nia, nawet pod pandemicznym pretekstem.

Musimy mie nadziej, 瞠 z Tokio nie nadejd 瘸dne pozasportowe wieci, 瞠 igrzyska nie pog喚bi pandemii, bo gdyby tak si sta這, by豚y to cios, po kt鏎ym du穎 trudniej by這by uwierzy, 瞠 jeszcze mo瞠 by tak, jak kiedy by這, 瞠 podamy nieznajomemu r瘯 bez obaw, 瞠 zasi鉅ziemy na meczu czy koncercie bez strachu.

Igrzyska w Tokio mog造 by takie, jak zaproponowali nam Japo鎍zycy i MKOl, albo mog這 nie by ich wcale. Rozumiej鉍 to, radujmy si jak dawniej, gdy olimpijska reprezentacja Polski wejdzie na stadion, nawet pusty.