Zuzanna Dąbrowska: Tu jest Polska, a nie Unia. Niestety

Najpierw wiadomość zła. „Jeśli polskiemu rządowi nie podobają się obowiązki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, powinien przygotować się do jej opuszczenia" – napisał opiniotwórczy „Financial Times". Trudno o bardziej wyrazisty znak, że żarty się skończyły. Polski rząd za niewykonywanie wyroków TSUE może zostać ukarany finansowo w ramach procedury „pieniądze za praworządność". To za te pieniądze chciano budować Polski Ład i wygrywać wybory. Ale unijni politycy nie chcą już wpłacać składki na budowanie autorytaryzmu – ani w Polsce, ani w innych krajach.

To zresztą nie tylko brak refleksu. Politycy PiS coraz mniej lubią Unię. Sa przekonani, że złośliwie rzuca im kłody pod nogi w zbożnym dziele budowania krainy prawie powszechnej szczęśliwości. Nie rozumieją, że ponaciągali wszystkie nici łączące nas z Unią tak, że te drżą w przerażeniu. Najlepiej wyraziła to marszałek Witek, wypominając wyborcom, że biorą 500+, a krytykują rząd i „warto by się było unieść honorem i od tego wrednego rządu PiS tego nie brać. Tu jest Polska, a nie Unia". Czy to zapowiedź uzależnienia wypłaty 500+ od zaświadczenia o tym, na kogo oddało się głos?

Teraz wiadomość dobra. Zawieszenie ośmiu członków zarządu SLD i konflikt między jednoczącymi się pieczołowicie partiami. To daje PiS szanse na doraźne sojusze w głosowaniu Polskiego Ładu, a być może nie tylko. „Dziel i rządź" jest przecież zasadą uniwersalną zarówno dla imperatorów, jak i dla prezesa. Ale żeby być sprawiedliwym, to także dobra wiadomość dla Donalda Tuska, który odcinając kolejny plasterek salami i zapisując nowy klub na lewicy do obozu liberalnego anty-PiS-u, może skutecznie zamknąć Czarzastemu drogę do jakichkolwiek porozumień wyborczych w centrum. Czyżby Tuskowi doradzał Leszek Miller? Dla samej Lewicy jest to jednak wiadomość zdecydowanie zła, bo proces budowania trzeciej opcji ideowej na polskiej scenie zostałby w ten sposób skutecznie zablokowany (zanim na dobre się rozpoczął). I znów wyborcy zostaliby skazani na mglisty wybór między Polską solidarną i liberalną.