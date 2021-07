Chrabota: Bomba atomowa

Po co wypowiadać wojnę Ameryce? Nigdy tego nie zrozumiem. Bo pozbawienie licencji profesjonalnej, masowo oglądanej przez ludzi telewizji tylko dlatego, że jest amerykańska, to użycie w relacjach z Waszyngtonem bomby atomowej. By takie rozwiązanie w ogóle rozważać, trzeba być ignorantem albo działać w wyjątkowo złej wierze.

Co na to odpowie Biały Dom? Pewnie nie zaprzeczy, ale też przypomni, że w czasach, kiedy umawialiśmy się na sojusz, w polskim prawie ich nie było. Uchwalenia dziś takiego celowo antyamerykańskiego prawa nie da się zrozumieć inaczej niż jako polityczną represję i atak na wspólne wartości. A co gorsza – zamach na wspólne interesy. Dlatego wypada podpowiedzieć naszej władzy, by się trzy razy zastanowiła, zanim ktoś w jej imieniu złoży w Sejmie nieprzemyślaną propozycję.