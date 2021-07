Bogusław Chrabota: Zatrute jabłko władzy

Na styku polityki i gospodarki można być przyzwoitym i nie być przyzwoitym. To podział zasadniczy, choć – z natury rzeczy – idealny. A stanów absolutnych w przyrodzie nie doświadczamy. Trzeba zatem przyzwoitość gradować. Jedni lepsi od drugich. Jedni bardziej wyczuleni na korupcję i nepotyzm, inni mniej.

Pamiętam czasy, kiedy Jarosław Kaczyński z żelazną konsekwencją usuwał z Prawa i Sprawiedliwości wszystkich członków partii, którym postawiono zarzuty, i perorował o kręgosłupie moralnym. Do polityki szło się wedle tego wyznania z pobudek ideowych, a nie dla wpływów i pieniędzy. Potem jednak zmienił zdanie. Uznał, że „ci" za poprzedniej koalicji już się nagrabili i do fruktów należy dopuścić wygłodniałe rzesze sympatyków prawicy. A jeszcze później wziął się za budowę własnej klasy średniej i urzędniczej, rzecz jasna, z kręgu swoich wyznawców. Poniżej dalsza część artykułu

Dziś musi mieć gorzką świadomość skali nepotyzmu, jaka ciągnie się za jego partią, skoro na siłę forsuje wewnętrzne regulacje o separacji rodzin polityków od publicznych spółek. W jakiś sposób przyznaje się tym samym do winy, a i same regulacje budzą bardziej śmiech i złośliwe uwagi, niż mobilizują działaczy. Granica nieprzyzwoitości dawno została już bowiem przekroczona, jabłko zdążyło już zgnić. I żadna siła nie zawiesi go z powrotem na pachnącej jabłoni.

W cieniu walki z nepotyzmem kryje się jednak innego sortu zgnilizna. To parlamentarny obyczaj dorabiania w kręgach rządowych. Aż 56 posłów i trzech senatorów rządzącej koalicji pracuje w instytucjach centralnych (czyli ok. 60 proc. składu rządu). To zwykle ministrowie, wiceministrowie i rzesza pełnomocników, którzy godzą się na ten „upokarzający" status tylko dlatego, że w ministerstwach nie można zatrudniać więcej niż dwóch sekretarzy stanu, a poseł nie może pracować w administracji z innym statusem.

Pomińmy na chwilę motywację czysto finansową (pensja w administracji państwowej jest znacząco wyższa niż uposażenie posła). Pomińmy również obowiązujący od dawien dawna w Europie model trójpodziału władzy, oddzielający władzę ustawodawczą od wykonawczej (tu PiS narzuca całkiem nowe standardy). Jest jeszcze elementarna uczciwość i rzetelność w funkcji, którą się sprawuje. Albo jest się w pełni zaangażowanym w liczne (i trudne) obowiązki parlamentarne posłem lub senatorem, albo przez 24 godziny haruje się w administracji rządowej. Tak powino być. A jako że stanów idealnych w przyrodzie nie ma, wyjątki od tej zasady winny być nieliczne. Zarezerwowane dla premiera i ministrów. W wielu krajach to zrozumiałe. Ale nie w Polsce. W naszym kraju parlamentarzyści są w rządzie, rząd siedzi w parlamencie, ustawy rządowe są dzięki temu przepychane jako poselskie, a funkcja kontrolna parlamentu nad rządem jest sprowadzona do karykatury.