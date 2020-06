Tomasz Pietryga: Zachwiane kariery polityków

Prezesowi PSL zabrakło odwagi, a jego sztabowcom strategicznego myślenia. Gdyby Kosiniak-Kamysz poparł majowe wybory forsowane przez PiS, otworzyłby sobie drogę do pretendowania do miana lidera opozycji, a nawet do powalczenia o prezydenturę lub co najmniej o bardzo dobry wynik. Dołączył jednak do zwolenników przesunięcia wyborów. To otworzyło Koalicji Obywatelskiej drogę do wymiany Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego.