Zuzanna Dąbrowska: Spokojnie, to tylko koronawirus

Żyjemy z pandemią zgodnie i bez nieporozumień. Codzienne konferencje przedstawicieli resortu zdrowia przynoszą dane, które jeszcze niedawno mocno by nas zdenerwowały: ponad 500 nowych zachorowań . Dziś nie zasługują nawet na SMS do kolegi. Życie polityczne toczy się zgodnie ze swoją kampanijną logiką. Odbywają się wiece, konferencje, spotkania – najczęściej bez maseczek, nie mówiąc o rękawiczkach. A przecież z powodu zagrożenia pandemią dopiero co przeniesiono termin wyborów!

Co się wydarzyło, że przestało nas to obchodzić? Minister zdrowia mówi, że to wszystko przez „wymazywanie górników" na Śląsku – 209 nowych zakażeń w regionie. Jak się wymaże ich wszystkich, to zachorowań ma być mniej. Ale w innych województwach też są zwyżki, np. na Dolnym Śląsku – 36. Czy tam też ktoś zrobił więcej testów? A w Łódzkiem? W Świętokrzyskiem? A na Podkarpaciu? Prawda jest taka, że żadna siła polityczna nie chce już nawet myśleć o kolejnych perturbacjach wyborczych. Ci, którzy czują się zagrożeni, mogą głosować korespondencyjnie, a ci, którzy przez następne dziewięć dni trafią na kwarantannę, wciąż mogą, do piątku 26 czerwca, liczyć na dostarczenie pakietu wyborczego. Opozycja nie stawia więc dziś pytań o zasadność ostatecznego znoszenia obostrzeń, nie podaje w wątpliwość polityki resortu zdrowia. Wszyscy chcą mieć to już za sobą. Ale 506 nowych przypadków to wysoka cena, tym bardziej że jest jeszcze jedna liczba: 14 nowych zgonów.