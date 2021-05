Andrzej Łomanowski: Zapluty karzeł

Pytanie, po co Łukaszenko to robi. Przede wszystkim, by skłócić Białorusinów z Polakami. Ale też by wymusić na nas uznanie, że to on jest nadal prezydentem Białorusi. Sądzi pewnie, że to otworzyłoby mu drogę na europejskie salony, a dokładniej – na rynki. Mińsk został bowiem wreszcie obłożony solidnymi sankcjami i odcięto go od dopływu zagranicznego kapitału. Jedyny sojusznik, czyli Kreml, zaczął w końcu kręcić nosem i nie chce już finansować nieudacznika.