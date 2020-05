Dąbrowska: Czym się różni wróbelek?

Rafał Trzaskowski deklaruje, że „nie ma wroga na opozycji", a jego przeciwnikiem będzie w kampanii przede wszystkim prezydent Andrzej Duda. To szlachetne stwierdzenie, lecz niestety kompletnie fałszywe. W centrum sceny zrobił się bowiem taki tłok, że trzeba mocno pracować łokciami, jeśli się chce z tego miejsca dojść do drugiej tury.

Precyzyjne badania wykonywane przez różne firmy sondażowe pokazują, że prezydent Polski, zdaniem jej obywateli, powinien być „mężczyzną w średnim wieku, niezbyt postępowym, ale za to opiekuńczym". Ot, ideał ojca rodziny. Dobrze też, jeśli nie będzie miał zbyt wyrazistych czy – broń Boże! – radykalnych poglądów w żadnej sprawie. To dlatego PiS stara się zrobić z kandydata Koalicji Obywatelskiej ekstremistę ruchów LGBT, choć to misja skazana raczej na niepowodzenie.

Po wycofaniu z wyścigu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej mamy więc już samych „ojców rodziny" do wyboru, nawet jeśli w przypadku Roberta Biedronia będzie to rodzina niestandardowa. To zresztą jest jedną z przyczyn, dla których czas zagrożenia pandemią okazuje się dla kandydata Lewicy mało łaskawy. Nie jest to moment na rozwiązania niestandardowe.