Szułdrzyński: Czy Zjednoczona Prawica wymyśli się na nowo

Weekendowe spotkanie liderów trzech partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy nie przyniosło przełomu. Choć właściwie już samym przełomem było to, że po długich tygodniach, gdy Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro komunikowali się za pomocą wywiadów prasowych, do spotkania w ogóle doszło.

Znamienne, że w komunikatach po zakończeniu spotkania padał przekaz o pracach nad porozumieniem programowym na lata 2021–2023. Może to świadczyć – w wersji pesymistycznej – o tym, że po sześciu latach wspólnych rządów koalicyjnych partnerów już nic nie łączy i trzeba znaleźć wspólne punkty programu. Ale może to też oznaczać trzeźwą refleksję, że liderzy Zjednoczonej Prawicy mają świadomość, iż świat po pandemii stawia przed Polską zupełnie inne zadania, niż to się wydawało, gdy odnawiano koalicję w 2019 roku. W tym sensie wszystkie dotychczasowe programy i plany nadają się do śmieci, a Zjednoczona Prawica musi się wymyślić na nowo. Jeśli tego nie zrobi, będzie odgrywać nieustannie swój rytualny taniec, a pewnego dnia procesy wewnętrznego gnicia będą tak zaawansowane, że dojdzie do spektakularnej implozji.

Największą przeszkodą w tym, by odłożyć na bok animozje i wspólnie zastanowić się nad nowym programem, są emocje. To potężny żywioł, który raz uruchomiony, nie da się tak łatwo okiełznać.

Więźniem swoich emocji jest przede wszystkim Jarosław Kaczyński. Ze słów polityków PiS wynika, że nie ufa on Jarosławowi Gowinowi, którego podejrzewa o to, że od długich miesięcy spiskuje z opozycją. W tym sensie bliżej mu politycznie do Zbigniewa Ziobry, który otwarcie krytykuje politykę rządu Mateusza Morawieckiego, odwołując się do nieaktualnych już w nowej rzeczywistości prawicowych fetyszy sprzed przejęcia władzy w 2015 roku.