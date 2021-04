Jacek Nizinkiewicz: Sędzia TK bezkarnie naraziła dziecko

We wtorek sędzia Trybunału Konstytucyjnego opublikowała na Twitterze wpis na temat jednej ze szkół w małej miejscowości, w której uczy się transpłciowe 10-letnie dziecko. Sędzia Pawłowicz poinformowała o decyzji rady pedagogicznej szkoły, która przyjęła uchwałę w sprawie chłopca, do którego na prośbę rodziców należy się zwracać, używając żeńskiego imienia. Sprawa wywołała oburzenie, gdyż sędzia TK ujawniła szczegóły, pozwalające na ustalenie tożsamości dziecka.

Na dziecko, rodziców, placówkę wylał się hejt, z antysemickimi wpisami uderzającymi w dyrektor szkoły włącznie. Do sprawy odniósł się burmistrz miejscowości, w której znajduje się placówka. „Ukazał się obrzydliwy tweet sędzi TK Krystyny Pawłowicz uderzający w dobro dziecka naszej szkoły i dyrektora. Dzisiaj odbyła się narzucona »z góry« kontrola szkoły przez kuratorium" – napisał burmistrz. Dodał, że uczeń może liczyć na wsparcie szkoły: „Obowiązkiem dorosłych jest ochrona dzieci (...) Nie ma naszej zgody na cyniczne wykorzystywanie dzieci do politycznych rozgrywek". Aktywności sędzi przygląda się Zespół ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia zapowiedział, że zgłosi sprawę do rzecznika dyscyplinarnego TK. Zareagował rzecznik praw dziecka.