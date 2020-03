Epidemia w Polsce: Wybory prezydenckie trzeba opóźnić

PiS postulaty przełożenia wyborów traktuje w kategoriach politycznych – rządzącym termin majowy jest na rękę, opozycji nie, więc kto mówi o zmianie terminu, chce pomóc opozycji. Szczerze powiedziała o tym na Twitterze Beata Mazurek z PiS, pisząc, że obecna sytuacja umożliwia Andrzejowi Dudzie wygraną w pierwszej turze, co jest praktyczne oraz sensowne i pozwoli uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Jeśli dla kogoś demokratyczna procedura w postaci drugiej tury jest niepotrzebną komplikacją, to znaczy, że nie chodzi tu o standardy.

– Nie ma w tej chwili przesłanek ku temu, aby mówić o przekładaniu wyborów – mówił w poniedziałek szef struktur PiS Krzysztof Sobolewski. Nie ma jednak racji. Być może przesłanek, by taką decyzję podejmować dziś, nie ma, ale są przesłanki, by zacząć na ten temat poważną dyskusję.

To nie czas na kampanię rozumianą jako walka na wizje, programy, osobowości. Jeśli opozycja teraz będzie wspierać rząd w walce z koronawirusem, podpisze na siebie wyrok. Jeśli rządzących nie wesprze – zachowa się nieodpowiedzialnie i z pewnością wyborcy wymierzą jej za to karę. Dlatego konkurenci Dudy mają dziś związane ręce.

Dlatego dyskusja o przełożeniu terminu wyborów powinna być przejawem odpowiedzialności za państwo i demokrację. Apelujemy więc zarówno do polityków opozycji, jak też obozu władzy o spotkanie i podjęcie dialogu w tej sprawie. Ważne, by była to wspólna decyzja w tym trudnym czasie, by nie wywołała politycznego konfliktu, który na pewno nie pomoże w walce z epidemią.