Woźniak: Thriller się rozkręca

Weźmy turystykę: Włochy, jedno z obecnych ognisk choroby, to dla Polaków bardzo popularny kierunek wakacyjny. Może być tak, że do lipca epidemia wygaśnie i benefitem okażą się niższe ceny mające przyciągnąć turystów. Ale możliwe, że strach przed wirusem ograniczy wyjazdy także do innych krajów. I uderzy również w krajową turystykę, bo jeśli chcemy się czuć bezpiecznie, to zostaniemy w domu.