Błaszczak: Gorączka i bańki

Czy więc teraz, gdy w komentarzach na temat rosnących cen mieszkań coraz częściej pojawia się słowo bańka (co prawda w formie pytania), mamy sygnał do niepokoju? Ci, którzy potrafią to przewidzieć, za jakiś czas będą znacznie bogatsi i spokojniejsi niż reszta, która teraz gorączkowo goni za mieszkaniami. Spora część z nich szuka na rynku nieruchomości sposobu na ulokowanie gotówki, uciekając przed inflacją, która w styczniu przyspieszyła do 4,4 proc. i była najwyższa od ośmiu lat. Nie bez powodu najnowsze dane NBP wskazują, że coraz więcej mieszkań kupujemy u deweloperów za gotówkę (nie wspominając o rekordowym popycie na obligacje skarbowe).