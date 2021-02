Chrabota: Podatek reklamowy osłabi polskie media

Megaplatformy, które będą zapewne głównym płatnikiem planowanego przez rząd podatku od reklamy (szacuje się, że jego wymiar w 2022 r. wyniesie około 800 mln zł), powinny być opodatkowane na rzecz polskiego fiskusa już dawno temu. Na przeszkodzie stały zasada unikania podwójnego opodatkowania w ramach Unii Europejskiej i ich rezydencja podatkowa. Mimo iż zarabiały na rynkach narodowych, podatek dochodowy płaciły w krajach, w których mogły liczyć na niskie stawki i specjalne traktowanie. To rzecz jasna musiało prowadzić do frustracji. Nie tylko ministrów finansów, ale również lokalnych konkurentów, którym nikt podobnych warunków nie proponował.

Rozumiem potrzeby wsparcia państwa w walce z wirusem. Głęboki sens mają zapewne również mechanizmy solidarnościowe. Tyle że partycypować powinni w nich głównie ci, którzy na Covid-19 zarabiają. Jakie to branże? Na przykład suplementy diety, sprzedaż internetowa czy firmy kurierskie. Media, zwłaszcza tradycyjne, do nich nie należą. Po pierwsze, ledwie sobie radzą w nierównym pojedynku reklamowym z megaplatformami. Po wtóre, reklama w pandemii mocno się skurczyła. Po trzecie w końcu, wszystkie dziedziny poboczne, które uzupełniały przychód z operacji medialnych, czyli konferencje, szkolenia, branding etc., zostały przez epidemię niemal całkiem wyłączone. W przypadku niektórych wydawców prasy spadki przychodów sięgają nawet 50 proc. To nasza rzeczywistość. Bardziej walka o przetrwanie niż spokojne spinanie budżetów przez zadowolonych z siebie handlowców.

Nowy podatek – o ile wejdzie w życie – może być dodatkowym ciężarem, którego branża już nie wytrzyma. Zostanie fiskalnie zaorana. Nic więc dziwnego, że podnoszą się głosy, iż chodzi o coś innego niż podatek, że władza atakuje po prostu wolne media. Jakoś blisko pomysłowi nowego podatku do niedawnych pohukiwań rządzących o „repolonizacji" i „dekoncentracji". Także słownikowo – „anihilacja" branży wolnych mediów – koresponduje on z poprzednimi hasłami powtarzanymi regularnie w kręgach rządzącej prawicy.

Na razie to tylko projekt – ktoś powie. To prawda. Zanim się więc to złe prawo uchwali, trzeba się wsłuchać w głosy ekspertów, którzy podpowiedzą, by np. wprowadzić mechanizm odliczania podatku reklamowego od dochodowego, co wesprze firmy uczciwe wobec fiskusa. Albo wyciąć drobny miliard z dotacji dla telewizji Jacka Kurskiego, co wyjdzie wszystkim, może niemal wszystkim, na zdrowie.