Krzyżak: Poseł jest tylko listonoszem

Teoria mówi, że osoba, do której kierowana jest interpelacja, w ciągu 21 dni ma na nią odpowiedzieć. To teoria. Niektórzy posłowie na odpowiedzi czekają ponad 400 dni i pewnie się ich nie doczekają. Nie tylko ci z opozycji. Taki los spotkał np. interpelację posłanki Barbary Bubuli (PiS), która w lipcu 2017 roku pytała premiera o badania rynku prasy w Polsce i zapobieganie monopolowi informacyjnemu. W sierpniu 2017 r. – po upływie terminu poproszono o przedłużenie czasu na odpowiedź. Odpowiedzi nie ma. Sejmowy licznik pokazuje, że jest już 812 dni po terminie. I jej nie będzie, bo z końcem kadencji interpelacja poszła do kosza. Zresztą i tak odpowiedzieć nie ma już komu, bo posłanka Bubula w ostatnich wyborach do Sejmu nie weszła. Szans na uzyskanie odpowiedzi nie ma też poseł Tomasz Kostuś (PO–KO), który w sierpniu 2018 r. pytał o płatności kartami przez ministerialnych urzędników. On w Sejmie jeszcze jest, ale jego pytania wylądowały w niszczarce.