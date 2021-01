Haszczyński: Dzień pierwszy nowej ery

Kim jest George W. Bush w porównaniu z kończącym prezydenturę Donaldem Trumpem? Łagodnym centrystą, który pośpieszył z życzeniami dla Joe Bidena, gdy Trump dopiero się rozgrzewał do walki o odzyskanie „ukradzionego zwycięstwa". Wybory były absolutnie uczciwe, wynik jasny, Biden to dobry człowiek – tak teraz mówi Bush, niegdyś czarny charakter dla sporej części opinii publicznej w Ameryce i innych zakątkach Zachodu. Jeżeli on wyznacza teraz środek, to wiadomo, gdzie jest Trump i jego zagorzali zwolennicy. Trudno o lepszy przykład tego, jak się zmienił ostatnio świat.