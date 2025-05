Trzaskowskiemu wystarczy do szczęścia demobilizacja wyborców Nawrockiego

Natomiast panowie posłowie z Przemysławem Czarnkiem na czele byliby w stanie – być może – zachęcić zawodnika MMA do wyprowadzenia silniejszych ciosów na szczękę przeciwnika i ostrego kopnięcia w jakieś wrażliwe miejsce. Ale nie tych, którzy na pytanie w sondażu o to, czy pójdą na wybory, odpowiadają „może”. Oni oczywiście nie zmienią nagle zdania, nie zagłosują na Rafała Trzaskowskiego albo Szymona Hołownię, tylko jeszcze głębiej zakopią się w codzienne życie, pielenie grządek i grillowanie. Ale to właśnie Trzaskowskiemu może wystarczyć do szczęścia, szczególnie w II turze.

Tym bardziej że temat pozyskanego w dziwny sposób mieszkania po konferencji polityków ze sztabu Karola Nawrockiego nie umrze, tylko energicznie będzie kształtował kampanię przez następne dni.