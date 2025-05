Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej prof. Robert Zakrzewski w rozmowach z mediami podkreśla, że „stawia na uczciwość”. Choć trudno na nią liczyć, gdy przez cały okres edukacji nikt zbytnio ściągających nie ściga, a złapanie „na gorącym uczynku” nie wiąże się z żadnymi poważniejszymi konsekwencjami. Na egzaminach często trzeba wykazać się encyklopedyczną wiedzą, a sztuczna inteligencja pomaga w tym znacznie.

Matura z języka polskiego. Czy na pewno było łatwo?

Młodzież wychodząca z egzaminu mówiła, że było łatwo. Ale niektórzy poloniści zwracali uwagę na to, że tak szeroko zakrojone tematy to pułapka w ocenianiu. Bo egzaminator ocenia wedle swojej najlepszej wiedzy, ale też własnego uznania. Podwójnie weryfikowana jest zaledwie co dziesiąta praca. Dlaczego? Bo to kosztowne.

Trzeba być jednak dobrej myśli. W „Rzeczpospolitej” wierzymy, że wszyscy tegoroczni maturzyści poradzą sobie z egzaminami śpiewająco. Podobnie jak wierzymy, że przygotowywana w MEN reforma edukacji obejmie także system egzaminacyjny.