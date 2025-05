Dlaczego Nawrocki i jego sztab tak często zmieniali wersje dotyczące jego mieszkań?

Dziś jednak wiemy, że z co najmniej trzech powodów ta opowieść jest mało przekonująca. Po pierwsze, wyszłoby na to, że służby specjalne kazały powiedzieć Nawrockiemu, iż występuje w imieniu Polaków, którzy tak jak on posiadają jedno mieszkanie. Bo to uruchomiło całą lawinę.

Po drugie, z ostatecznie opublikowanego przez sztab oświadczenia majątkowego wynika, że Nawrocki wpisał do niego aż trzy mieszkania. Gdyby informacja pochodziła więc od służb weryfikujących jego oświadczenie, wiedzielibyśmy o trzech od samego początku, nie zaś o dwóch.

I po trzecie, skoro PiS od dawna miał sygnały, że służby uderzą Nawrockiego, dlaczego nie przygotował jakiegoś scenariusza rozbrojenia tej afery? Bo zrobił wręcz odwrotnie: każdym kolejnym krokiem Nawrocki i jego sztab pogrążali się coraz bardziej, a wersje zmieniały się jak w kalejdoskopie. Najpierw Nawrocki przyznał, że dostał prawo do mieszkania od starszej osoby, którą się opiekował, ale stracił z nią kontakt, gdy weszła w konflikt z prawem. Potem dziennikarze odnaleźli ową osobę – pana Jerzego – w gdańskim zakładzie opiekuńczym.

Gdy więc sztab zdał sobie sprawę, że historia jest trudna do obrony, postanowił odwrócić uwagę, publikując oświadczenie majątkowe, ale przedstawił dokument sprzed czterech lat. To sprawiło, że pytań pojawiło się jeszcze więcej, no bo co chciał ukryć kandydat, skoro opublikowano nieaktualne oświadczenie? I dopiero później, we wtorek po południu, pokazał oświadczenie majątkowe z tego roku.

A z oświadczeń dowiedzieliśmy się, że Nawrocki wpisał jeszcze prawa do mieszkania żyjącej matki – a więc już trzecią nieruchomość. Rzeczywiście miliony zwykłych Polaków mogą się pochwalić posiadaniem trzech mieszkań.