Chrabota: Bez euro rozwijamy się wolniej

W głowach liderów PiS triumfuje wizja gospodarki państwowej z centralną kontrolą ośrodka partyjnego. Bez euro łatwiej taki model utrzymać.

Do eurolandu wciąż się nie przybliżamy. Pomijam kwestie traktatowe, z których jednoznacznie wynika, że mamy obowiązek przyjęcia euro. Pomijam również nieudolność wcześniej rządzących, którzy mogli wprowadzić nas na tę ścieżkę na fali euroentuzjazmu Polaków i kiedy były po temu warunki, bo spełnialiśmy kryteria z Maastricht, a nic nie zrobili. Poniżej dalsza część artykułu

Co było tego przyczyną? Pokraczne polityczne kalkulacje premiera Tuska? Eurosceptycyzm (chodzi o walutę) ministra finansów z brytyjskim paszportem? Nie wiem. I prawdy zapewne nigdy nie poznam. Jestem za to pewien, że z koniunktury na wejście do serca Unii Europejskiej powinniśmy byli skorzystać, kiedy było można.

Dziś ta perspektywa mimo relatywnie dobrej sytuacji polskiej gospodarki wcale się nie przybliża. Niestety, ku satysfakcji rządzących. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości od początku byli sceptyczni wobec wspólnej waluty. Nie zrobili nic, by choć o krok zbliżyć nas do realizacji zobowiązań traktatowych. Na dodatek skutecznie wspierali propagandę niechęci wobec euro, bałamutnie tłumacząc, że Polska na wspólnej walucie straci. Kiedyś mogło to dziwić. Mimo braku jednoznaczności w sprawie przyjęcia przez Polskę euro (kwestie gospodarcze zawsze weryfikują się ex post) zdecydowana większość ekspertów uważała, że wspólna waluta nam pomoże.

Jeśli więc nie o meritum chodzi, to o co? Głównie o politykę. W głowach liderów PiS triumfuje wizja gospodarki państwowej z centralną kontrolą ośrodka partyjnego. Bez euro łatwiej taki model utrzymać. Jest więcej synekur. Bez dyscypliny finansowej łatwiej zasypywać budżetowe dziury. Trudniej o kontrolę nad przepływami strumieni pieniędzy. Tyle tylko, że Polska na tym traci. Slogan o tym, że państwo, dewaluując złotego, wspiera polski eksport, ma swoją odwrotną stronę, inflację, która powoduje postępujące zubożenie najsłabszych grup Polaków, zmniejszając m.in. siłę efektu 500+. Lekarstwo? Kolejne transfery, czyli dalsze osłabianie złotego.