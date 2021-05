Cieślak: Perfect schodzi ze sceny. Powróci?

W poniedziałek grupa opublikowała następujące oświadczenie: „Graliśmy dla Was wiernie przez ostatnich 40 lat. Wszystko musi mieć jednak swój koniec. Perfect też. Nie żegnamy się z Wami ze sceny, tak jak tego chcieliśmy, bo czas pożegnania nadszedł niespodziewanie - Grzegorz Markowski podjął decyzję o odejściu z zespołu. Nic i nikt nie może już tego zmienić. Dziękujemy Wam za te wszystkie wspólne lata. Zespół Perfect odchodzi do historii, ale nasza muzyka pozostanie z Wami na zawsze".



Oświadczenie nawiązuje do komunikatu, który Grzegorz Markowski zamieścił grzecznościowo na FB swojej córki Patrycji. Wspominał tam o pogorszeniu stanu zdrowia.



Wiązano to z zobowiązaniami Perfectu, któremu pandemia przerwała pożegnalną trasę. W związku z nowym reżimem frekwencji 50 procent, grupa rozdzieliła posiadaczy biletów na dwa koncerty w jednym miejscu. To było ponad siły wokalisty. Bez względu na to zespół i tak się żegnał.







Poniżej dalsza część artykułu