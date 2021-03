Bogusław Chrabota: Dyktatura ciemniaków została

Pisarze kształtują obraz epoki. Kto w to nie wierzy, niech sięgnie do archiwów Związku Literatów Polskich. Można w nim znaleźć ślady słynnej historii z lutego 1968 roku, kiedy na forum nadzwyczajnego zebrania Oddziału Warszawskiego ZLP, podczas dyskusji o zdjęciu z repertuaru Teatru Narodowego dejmkowskich „Dziadów”, pisarz, kompozytor i felietonista „Tygodnika Powszechnego” w jednym, Stefan Kisielewski wypowiedział znamienne słowa z tytułu tego felietoniku.

Nie wiem, czy Jakub Żulczyk jest wybitniejszym pisarzem od Stefana Kisielewskiego. Może. Całkiem możliwe, że rzucił to jedno słowo również en passant. Niemniej właśnie za jego sprawą dokonuje się to samo, co w marcu 1968 roku, stygmatyzacja osoby i epoki. Czyżby w istocie sympatykom prezydenta o to chodziło?