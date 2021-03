Michał Szułdrzyński: Obajtek zaczyna ciążyć dobrej zmianie

Coraz częściej politycy obozu władzy sugerują, że „Nowy Ład” będzie nie tyle programem rządów Zjednoczonej Prawicy do końca kadencji, ale programem wyborczym na przyspieszone wybory parlamentarne. Warto przypomnieć, że początkowo miał to być plan premiera Morawieckiego, pokazany jako nowe otwarcie po kryzysie. Teraz to jednak plan partii, Prawa i Sprawiedliwości. Można to rozumieć dwójnasób: program ma żyrować też Jarosław Kaczyński, co sprawi, że zostanie zaakceptowany przez cały PiS, a wciąż silni przeciwnicy Morawieckiego nie będą go zwalczać. Albo też chodzi o to, by nie był to program koalicji, lecz samego PiS – bo los Solidarnej Polski i Porozumienia wciąż pozostają nieznane. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Wiele wskazuje na to, że PiS rozważa wcześniejsze wybory, wiedząc, że ziobryści nie poprą Europejskiego Funduszu Obudowy, zaś gowinowcy odmówią zagłosowania za ważnym dla PiS nowym podatkiem medialnym.

Tyle tylko, ze jest jeden czynnik, które PiS nie przewidział, a który może przekreślić plan przyspieszenia wyborów. Gdyby odbyły się one jesienią, dla partii rządzącej potężnym obciążeniem mógłby się stać prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. I to jego historia stałaby się dla opozycji tematem kampanii wyborczej. Ujawniane przez media informacje dotyczące jego majątku, losy dotyczących jego śledztw, podobnie jak kariery jego bliskich czy współpracowników mogłoby stać się metaforą rządów PiS. A to dla PiS mogłoby się okazać zabójcze.

Politycy PiS bronią Daniela Obajtka odwołując się do najwyższych tonów: to świetny menedżer, który zarządza kluczową dla bezpieczeństwa państwa spółką, narusza różne ważne interesy i dlatego jest atakowany. Problem w tym, że takie tłumaczenie tylko kompromitują obóz władzy. Szef takiego koncernu musi być jak żona Cezara, by nikt nie mógł go szantażować ujawnieniem tajemnic z życiorysu. Ani ciemne siły ze świata biznesu, ani obce służby. Dlatego sugestie polityków PiS, że scenariusz ataku na Obajtka może być pisany cyrlicą są dla nich samych obciążające. Kto jak kto, ale rosyjskie służby mogły właśnie próbować wymuszać na ważnych menedżerach różne niekorzystne dla państwa decyzje szantażem. Tu powstaje pytanie o rolę polskich służb. Czy najważniejsze osoby w państwie miały o Obajtku informacje, które dziś poznaje opinia publiczna – o licznych nieruchomościach, o wielkiej zniżce na apartament, który kupił wraz ze swoją partnerką zasiadającą w radach nadzorczych spółek skarbu państwa? A może nikt nie wpadł na pomysł, by prześwietlić przeszłość, majątek i kariery bliskich szefa największego koncernu energetycznego w tej części Europy? Te pytania pokazują, że wbrew tromtadracji, PiS nie naprawił polskiego państwa, które wciąż wygląda jak z dykty.