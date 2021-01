Przypadek Jadwigi Emilewicz: Komu wolno mniej

Jednak to, co rok temu byłoby absurdem, dzisiaj już absurdem nie jest. Mamy pandemię, drugi tydzień pseudoferii, poprzedzonych apelami rządzących o to, aby zrezygnować z wyjazdów i dzieci pozostały w domach. Mamy też kolejny miesiąc obostrzeń, który rozkłada na łopatki biznes turystyczny, gastronomię czy handel. Ale pani wicepremier znalazła jakąś furtkę – pytanie, na ile naciąganą – żeby dzieci na narty wyprawić. To musi oburzać te setki tysięcy ludzi, którzy zostali w domach ze wściekającym się z nudów potomstwem. Którzy dostosowali się do obostrzeń i apeli albo po prostu nie chcieli jakkolwiek przyczynić się do rozprzestrzeniania zarazy. A teraz pozostało im powielanie tweetów, postów i memów z coraz bardziej gorzkim motywem: my możemy mniej.

