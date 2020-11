Bartkiewicz: Marsz Niepodległości 2020. Kto nie maszeruje ten nie kocha ojczyzny?

W praktyce Marsz Niepodległości w dobie pandemii nie wyglądał jak hołd oddany stabilizacji i porządkowi publicznemu. Odbył się mimo zakazu, uczestników pieszych było – jak się zdaje – znacznie więcej niż zmotoryzowanych, w dodatku towarzyszyły mu bijatyki z policją i latające ponad głowami uczestników race. Mało tego - jedna z rac poleciała w stronę wiszących w oknie tęczowej flagi i symbolu Strajku Kobiet, co doprowadziło do pożaru mieszkania znajdującego się niżej. Czy to nie wypełnia znamion owych „prób destabilizacji i anarchizacji”, od których Robert Bąkiewicz – et consortes – tak bardzo się dwa dni temu odżegnywali?

Dwa tygodnie temu przez Warszawę przeszła ogromna demonstracja, której uczestnicy protestowali przeciwko wyrokowi TK ws. ustawy aborcyjnej. Ona również odbywała się w warunkach pandemii, również odbywała się bez formalnej zgody. Różnica polegała na tym, że jej uczestnicy czuli, że pozbawia się ich cząstki wolności, a walkę o nią przedłożyli nad bezpieczeństwo. Pytanie nad co przedkładają bezpieczeństwo uczestnicy środowego marszu?