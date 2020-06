Bartkiewicz: Debata dziwnych pytań, debata bez zwycięzców

O co w takiej sytuacji pytano kandydatów na prezydenta? O to czy w szkołach należy nauczać religii. O to czy Polska powinna przyjmować, czy nie przyjmować euro. O relokację uchodźców. Tak jakbyśmy mieli – odpowiednio – rok 1993, 2011 lub 2015. A kiedy już pojawiło się pytanie o koronawirusa dotyczyło ono nie strategii walki z epidemią ale nieistniejącej jeszcze szczepionki. „Ten kto układał te pytania musiał mieć niezły odlot” – powiedział w pewnym momencie Władysław Kosiniak-Kamysz. Nic dodać, nic ująć.

Czytaj także:

Debata prezydencka - relacja na żywo

Kto wygrał tę debatę dziwnych pytań? Z pewnością przegrali ją organizatorzy, którzy nie udźwignęli odpowiedzialności za to, by przedstawić Polakom poglądy kandydatów na prezydenta w kwestiach, które są dziś naprawdę ważne. Jak złagodzić skutki kryzysu związanego z pandemią? Jak usprawnić ochronę zdrowia przed spodziewaną drugą falą zakażeń wirusem, jaka ma nastąpić jesienią? Jak odnaleźć się w niespokojnym świecie, w którym rozkręca się walka o hegemonię między USA a Chinami? Tego wszystkiego widzowie debaty się nie dowiedzieli. Pytania sprawiały wrażenie napisanych tylko po to, by uwypuklić różnicę między konserwatywno-narodowymi poglądami Andrzeja Dudy a liberalno-proeuropejskim nastawieniem Rafała Trzaskowskiego. Ale koncept ten był szyty tak grubymi nićmi, że co i rusz któryś z uczestników debaty demaskował ten plan, osłabiając tym samym jego skuteczność. Poza tym Rafał Trzaskowski raczej nie dawał się złapać w zastawione na niego pułapki, z kolei Andrzej Duda odpowiadał dość ostrożnie, mimo że pytania zdawały się być wystawianymi mu piłkami – w efekcie mieliśmy tylko dziwne pytania i niewiele wnoszące odpowiedzi.

Jeśli debata ta miała dać drugi oddech Andrzejowi Dudzie – to raczej się to nie udało. Jeśli debata miała być szansą na szukanie wyborców spoza tradycyjnego elektoratu przez Rafała Trzaskowskiego – to też raczej się nie udało, bo debata była zbyt abstrakcyjna, by którykolwiek z jej uczestników mógł przekonać innych do swoich racji. Jedyny efekt jaki może mieć debata to przekonanie osób niezainteresowanych polityką, że ich postawa jest słuszna, bo przebieg debaty miał bardzo mało wspólnego z otaczającą nas rzeczywistością.

A może o to właśnie chodziło? Bo przekonani są już przekonani – a nieprzekonani zawsze są niepewni, więc może lepiej, jeśli zostaną w domach.