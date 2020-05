Tomasz Krzyżak: Koniec tej zabawy

W pierwszej produkcji braci widzowie mogli zobaczyć kilka różnych przypadków kapłanów, którzy dopuszczali się molestowania i poznać ich reakcje w konfrontacji z ofiarami, mogli też niejako wejść w psychikę ofiar i poczuć ich ból. Zapewne towarzyszyła im wściekłość w odniesieniu do sprawców.

Teraz te wątki w historiach kilku bohaterów, których w dzieciństwie molestował ksiądz, też w filmie występują. I widz też będzie współodczuwał ból, i będzie towarzyszyła mu wściekłość. Ale jednak tym razem bardziej mamy do czynienia z obrazem ukazującym nie tyle działania samego sprawcy, który osacza swoje ofiary, po latach raz się przyznaje, raz udaje, że niewiele pamięta, ile jego przełożonych, którzy przez lata sprawę ukrywali i udawali, że nic nie widzą. Innymi słowy: po prostu go kryli. Biskup – postać teoretycznie drugo-, trzecioplanowa jest tu de facto najważniejszy – sprawę w Kongregacji Nauki Wiary zgłosił dopiero wtedy, gdy zajęła się nią prokuratura. Dopiero wtedy ukarał księdza suspensą i zakazał noszenia stroju duchownego. Wcześniejsze sygnały – a jak wynika z filmu – miał ich w ciągu kilku lat sporo, zwyczajnie lekceważył, próbował „zamiatać pod dywan”.

Sprawa o tyle bulwersująca, bo świeża. Nie sprzed 30, 40 lat lecz mająca swój początek lat temu dwadzieścia i ciągnąca się do dziś. Obciążająca hierarchę, który na zebraniach Episkopatu Polski podnosił rękę za przyjęciem wytycznych dotyczących postępowania w przypadkach oskarżeń duchownych o molestowanie. Wytycznych, w których opisano dość drobiazgowo sposób postępowania wobec oskarżonego, procedurę wyjaśniania sprawy, i wreszcie podejście do ofiary. Wysłuchanie, otoczenie jej opieką, itp. Wszystkie te uregulowania hierarcha zwyczajnie zlekceważył. A brak odwagi, by spotkać się z pokrzywdzonymi, twierdzenie, że będzie to możliwe dopiero po zakończeniu prokuratorskiego śledztwa, jeszcze bardziej owego biskupa pogrąża.