Zuzanna Dąbrowska: I stanie się tak, jak gdyby...

Chcemy, żeby to się skończyło. I to – niezależnie od poglądów politycznych – łączy nas wszystkich w Polsce. I rząd chce końca epidemii, i opozycja. To wyjątkowa sytuacja. Ale czy nie grozi nam ona niebezpieczną odwrotnością naszych codziennych wojen i pyskówek? Powszechne oczekiwanie na luzowanie restrykcji i zakazów może być zbyt silną presją na tych, którzy podejmują decyzje. Rząd w czwartek ma ogłosić ostrożny plan odmrażania gospodarki, otwierania terenów zielonych i szerszego uchylenia drzwi kościołów. Tak bardzo już stęskniliśmy się za parkami i lasami… Tak bardzo wierzącym brakowało wielkanocnej mszy w świątyni. Tak bardzo marzymy już o fryzjerze… Ale czy to jest wystarczający powód do zmian już teraz?

Czy w takiej sytuacji rząd ma duże pole manewru przy luzowaniu zakazów? Nie. Musi to robić wyjątkowo ostrożnie, by nie spowodować wzrostu zachorowań i zgonów, a co za tym idzie, całkowitej niewydolności systemu ochrony zdrowia. Bo już dziś działa on bardzo źle. Epidemia odbija się w dodatku na wszystkich chorych, bo im też pogarsza się dostęp do lekarzy, placówek, nawet do leków. I pilne naprawienie tego stanu rzeczy powinno być głównym zadaniem rządu.