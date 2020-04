Michał Szułdrzyński: Mocne karty Gowina

Przepaść między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim zdaje się powiększać, lecz ten pierwszy postanowił pogrillować jeszcze Naczelnika. Tak należy rozumieć kolejne gesty typu odejście z rządu rzecznika Porozumienia Kamila Bortniczuka. Młody wiceminister zrzekł się stanowiska, ponieważ nie zgadza się ze stanowiskiem rządu w sprawie majowych wyborów prezydenckich. To sygnał, że Gowin może liczyć na lojalność kilku współpracowników, którzy nie dadzą się kupić posadami. Wystarczy, że czterech posłów będzie głosować z Gowinem, a Kaczyński nie będzie miał większości ani w Senacie, ani w Sejmie. Kolejnym sygnałem był list, który Gowin napisał do członków partii, a który wyciekł do mediów. Były już wicepremier pisał w nim, że jego stanowisko w sprawie wyborów w maju podzielają premier i minister zdrowia, choć oficjalnie twierdzą coś innego.

To wszystko sprawia, że Kaczyński nie może być pewien, czy Zjednoczonej Prawicy wystarczy głosów, by odrzucić ewentualne senackie poprawki opozycji do głosowania korespondencyjnego. To by oznaczało, że kilka dni przed majowymi wyborami zapanowałby prawny chaos, a rząd zostałby zmuszony do wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych, by wybory przełożyć.