Płociński: Logika wyborcza dobrej zmiany

Trudno się nie zgodzić z tą błyskotliwą logiką. Warto jednak podpowiedzieć władzy kolejne świetne przykłady, ot tak na przyszłość, na wypadek, jakby totalna opozycja znowu zaatakowała bezczelnie rząd dobrej zmiany.

Gdyby kiedyś przyszło komuś do głowy zarzucić władzom, że w wypadkach samochodowych w Polsce ginie za dużo ludzi i że rząd mimo obietnic nic z tym nie robi, to warto przypomnieć historię Ayrtona Senny, uznawanego za najwybitniejszego kierowcę w historii Formuły 1, który i tak zginął na torze.

Jakby ktoś znowu chciał odgrzewać kotleta, że promowanie Zenka Martyniuka i disco polo nie jest realizacją misji telewizji publicznej, można sięgnąć po historię utalentowanego Johna Lennona, który komponował piękne piosenki i pisał do nich zaangażowane teksty, a i tak świata nie zmienił.

500+ nie poprawiło dzietności Polaków? Na ten obelżywy argument należałoby przypomnieć inną ikonę popkultury – Freddiego Mercury’ego, który od życia dostał wszystko: pieniądze, sławę, powodzenie u kobiet, a i tak nie doczekał się potomstwa.

A jeśli jakiś impertynent zarzuci kiedyś Jarosławowi Kaczyńskiemu, że w Polsce wciąż żyje się dużo gorzej niż na Zachodzie – co oczywiście może twierdzić tylko skończony intelektualny abnegat! – to z takim hucpiarstwem nie ma co się cackać, tylko od razu przywołać historię Jezusa z Nazaretu, który też zstąpił z Niebios, by zbawić ludzkość, a ta i tak odrzuciła jego nauczanie. I można dodać coś o Barabaszu, a najlepiej jakby dodał to Dominik Tarczyński, by wszyscy zrozumieli aluzję do Adama Michnika.