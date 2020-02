Michał Szułdrzyński: Gdy kampanię robią tłuste koty

Kształt prezydenckiego sztabu jest najlepszym podsumowaniem pięcioletniej prezydentury Andrzeja Dudy. Nie udało mu się zbudować osobnego ośrodka władzy ani własnego środowiska. Kiedy zaczęła się kampania, musiał poprosić Prawo i Sprawiedliwość o pieniądze, kadry i pomysły. Za kampanię wyborczą wzięli się tacy weterani jak Adam Bielan, Beata Szydło czy Joachim Brudziński. Nieprzypadkowo to trójka europosłów. W 2015 r. kampanię Dudzie robił nowy zespół ambitnych i głodnych sukcesów polityków. Dziś tworzą go syte koty, które nie mają już takich ambicji.

Uzależnienie od PiS ma zresztą swoją cenę – wizerunek Dudy jest coraz mocniej sklejany z logo partii rządzącej. Prezydent wziął udział w posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PiS, zasiadł na tle logo partii obok jej prezesa i wiceprezesów. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” stawia znak równości między kontynuacją reform a reelekcją Dudy. Tyle że to dobra strategia na wybory parlamentarne, ale nie na prezydenckie. Sugestia, iż będzie to plebiscyt popularności… „dobrej zmiany” jest ryzykowna, biorąc pod uwagę fakt, że PiS od października stracił w sondażach co szóstego wyborcę.

