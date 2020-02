Co zrobić z ustawą o 2 mld zł dla TVP? Dylemat prezydenta

W czwartek prezydent ma się spotkać z członkami KRRiT. Jak tłumaczą doradcy prezydenta, rozmowa ma dotyczyć kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która przyznaje mediom publicznym 1,95 mld rekompensaty. Decyzja prezydenta – podpisać, wysłać do TK czy zawetować – jest obecnie przedmiotem intensywnych spekulacji i dyskusji w ramach całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Z naszych informacji wynika przede wszystkim to, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

W obozie władzy nie ma zgody co do tego, co powinno się wydarzyć. Są politycy – również w samym Pałacu Prezydenckim – przekonujący do niepodpisywania ustawy, weta lub skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie irytację u niektórych naszych rozmówców budzi fakt, że prezydent nie podjął jeszcze żadnej decyzji i zwleka. – Gest Lichockiej już zastąpiły inne tematy. Którakolwiek decyzja prezydenta przywróci sprawę onkologii po tylu już dniach i tygodniach z powrotem na czołówki gazet i do internetu – mówi nasz rozmówca z PiS.

Komentarz Michała Szułdrzyńskiego: Gdy kampanię robią tłuste koty