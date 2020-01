Szułdrzyński: Forum w Jerozolimie ma ominąć Polskę, nie PiS

Oczywiście to wilcze prawo opozycji, by krytykować rządzących za wszystko. Problem w tym, że sytuacja, w której znalazł się Duda, tylko w części jest winą jego i jego obozu politycznego.

Tak, prezydent znalazłby się w lepszej sytuacji, gdyby nie katastrofalna dla relacji polsko-żydowskich nowelizacja ustawy o IPN w 2018 r., która została odebrana jako próba blokowania przez Polskę dyskusji o zagładzie Żydów. Ale i bez tej nowelizacji sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest fatalna. Dla Polski, a nie dla obozu rządzącego. I tego zdają się nie rozumieć politycy opozycji, którzy znaleźli kolejną okazję do tego, by uderzyć w PiS.

By zrozumieć, jak skomplikowana jest sytuacja, warto się przyjrzeć zdjęciu, które na stronie Yad Vashem ilustruje informacje o przygotowaniach do tegorocznych obchodów. Stoją na nim cztery osoby, coś w rodzaju komitetu organizacyjnego. W środku prezydent Izraela Reuwen Riwlin. Obok szef tamtejszego MSZ Israel Katz. Ten sam, który rok temu mówił o Polakach, którzy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Z lewej szef Yad Vashem Awner Szalew. Tu warto przypomnieć, że gdy polski Sejm skasował budzące najwięcej kontrowersji zapisy nowelizacji ustawy o IPN, a premierzy Netanjahu i Morawiecki przyjęli wspólne oświadczenie, Yad Vashem wydał komunikat krytykujący ten dokument. Czwartym mężczyzną na zdjęciu jest Mosze Kantor, szef Światowego Forum Holokaustu i Europejskiego Kongresu Żydów, mający świetne kontakty na Kremlu. Dlatego w 2005 r. ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski poprosił go o zorganizowanie Forum Holokaustu w Krakowie z okazji 60. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, by zaprosić do Polski Władimira Putina. Później relacje Kantora z Polską się popsuły. Mimo wielu prób w latach 2012–2013 Donald Tusk zablokował sprzedaż Kantorowi grupy Azoty. I choć w sprawie transakcji z Tuskiem spotykał się Kwaśniewski, który kierował wówczas Europejską Radą ds. Tolerancji i Pojednania – jedną z założonych przez Kantora organizacji pozarządowych – ostatecznie Kantor musiał obejść się smakiem.