Tomasz Krzyżak: Trzeba było tylko wyjąć karty do głosowania

Trudno zliczyć jej porażki w poprzedniej kadencji Sejmu, a i ta zaczęła się spektakularnie. Najpierw mieliśmy do czynienia z nieobecnością dużej grupy opozycyjnych posłów podczas głosowania nad porządkiem obrad posiedzenia, na które rządzący chcieli wprowadzić tzw. ustawę kagańcową. Absencja w ławach PiS dawała nadzieję na to, że tego punktu w porządku nie będzie. Trzeba było jednak mobilizacji. A tej zabrakło. Jeden poseł pojechał na urlop, jakaś posłanka musiała zawieźć dzieci do przedszkola, innemu spóźnił się pociąg.

Poniżej dalsza część artykułu