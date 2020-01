Opozycja chciała zerwać kworum. Nie udało się przez dwie posłanki

Wśród posłów obozu rządzącego zabrakło m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Nie było też Jana Kanthaka, Adama Lipińskiego, Bolesława Piechy, Artura Szałabawki i Dominika Tarczyńskiego.

Szanse opozycji na zerwanie kworum były duże, ponieważ w żadnym czwartkowym głosowaniu nie wzięło udział więcej niż 227 posłów Zjednoczonej Prawicy. W decydującym momencie opozycyjni posłowie wyciągnęli karty do głosowania. Jednak dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej - Iwona Śledzińska-Katarasińska oraz Małgorzata Tracz - zagłosowały przeciwko. To oznaczało, że ustawa została przyjęta przy 228 głosach za, 2 przeciw i przy najniższym możliwym kworum.

Zagłosowanie przez posłanki PO wywołało falę krytycznych komentarzy, głównie ze strony polityków Lewicy. - Dwie osoby z KO się zagubiły i jednak było kworum - napisała na Twitterze Anna Maria Żukowska, rzeczniczka SLD.

Jak informuje Polsat News, Cezary Tomczyk z PO napisał na Twitterze, że „poseł Katarasińska zabierała głos. Wcisnęła przycisk, a potem wyjęła kartę. Na 230 osób niestety czasami ktoś popełnia błąd. Walka trwa”. Wpis jednak wkrótce zniknął z sieci.

Tak to prawda. To nie było głosowanie nad porządkiem obrad tylko głosowanie ustawy o dwóch miliardach zł na TVP. Szkoda. Ale my też mogliśmy się pomylić?? pic.twitter.com/Rst9X74Lns