Żukowski: Coraz trudniej chodzić na mecze

Na stadionie Legii spotyka się warszawska elita, także gwiazdy liberalno-lewicowych mediów i nie przypominam sobie, by ktokolwiek wyszedł, gdy pojawiają się haniebne przyśpiewki czy transparenty. Futbol ma ich rozgrzeszać, ale moim zdaniem nie rozgrzesza. Jeśli nie chcą wyjść, to przynajmniej powinni dać głos, że tego nie aprobują. Nikt tego nie robi, nawet często obecny tam ksiądz.

Trudno powiedzieć, czy kiedykolwiek będzie można odkleić polski klubowy futbol od narodowców, homofobów i antysemitów. Nawet jeśli na trybunach są tysiące normalnych ludzi, to nie ich głos jest słyszalny, to nie oni mają decydujący wpływ na wizerunek ligowej piłki. Dla przeciętnego Polaka kibic to gangster, mecz to powód by zostać w domu, szczególnie jeśli mieszka się w okolicach stadionu, a ten, kto interesuje się tą patologią jest niespełna rozumu. Odbyłem wiele rozmów z ludźmi myślącymi w ten sposób, niektórzy z nich dodawali jeszcze, że ochrona ligowych spotkań kosztuje podatników stanowczo za dużo. Mają rację.

Nie miałem zbyt wielu argumentów, by przekonać ich, że jest też inna publiczność, że miłość do klubu, kibicowanie przechodzące z ojca na syna to może być wspaniałe społeczne spoiwo, że piłka nożna bywała dla wielu wybitnych ludzi źródłem wzruszeń skutkujących intelektualną refleksją na najwyższym poziomie. Słuchali, kiwali głowami, a potem pytali: to dlaczego tego nie ochroniliście i dziś futbol to przede wszystkim pretekst do okazania nienawiści.