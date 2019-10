Michał Kolanko: Prezydent obywatelski

Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta? To ostatnie wybory w maratonie głosowań. Ich wynik ustawi sytuację w kraju na kolejne lata. Gdyby PiS utrzymał władzę, a stracił Pałac Prezydencki, to sytuacja obecnej opozycji nie jawiłaby się tak fatalnie w perspektywie długiego czasu bez żadnych wyborów – aż do 2023 r. Ale do tej pory o kandydatach tylko spekulowano. Pojawiały się nazwiska Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego czy – od niedawna – Małgorzaty Kidawy Błońskiej. Wydaje się jednak, że w kręgach opozycji trwa dyskusja o zupełnie nowym rozwiązaniu.

