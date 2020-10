Andrzej Krakowiak: rząd ma gest, płacą gminy

Przed sprawdzianem podwójnie trudnym staną zaś lokalne władze. Będą się musiały zmierzyć nie tylko z finansowymi konsekwencjami pandemii, ale też z decyzjami rządu. Z najnowszych zapowiedzi wynika, że wkrótce wejdą w życie zmiany podatkowe, które dodatkowo okroją ich dochody. Związane z nimi ubytki w samorządowych dochodach mogą sięgnąć nawet 2,5–3 mld zł rocznie. Liczba ta pozbawiona kontekstu nie robi wrażenia – przecież to zaledwie 1 proc. samorządowych budżetów. Zgoda, ale do podobnej sytuacji dochodzi już kolejny raz. Jeszcze przed wybuchem epidemii samorządowcy alarmowali, że ze względu na decyzje rządu ich finanse są w opłakanym stanie. Przyczyniły się do tego m.in. zmiany podatkowe (obniżka PIT, zwolnienie z tego podatku młodych), systematyczne podnoszenie płacy minimalnej oraz podwyżki dla nauczycieli (jak najbardziej potrzebne i uzasadnione, za którymi nie poszło jednak wystarczające zwiększenie subwencji oświatowej).

Czytaj także: Tną po samorządach