Piotr Skwirowski: Ludzie potrafią liczyć. Władza prosi się o kłopoty

Ryzykowna to gra, zwłaszcza jeśli zderzyć rządową politykę płacową z podwyżkami podatków zapisanymi w Polskim Ładzie, które mają dotknąć wiele grup społecznych, i opowieściami premiera o znakomitej sytuacji gospodarczej i rozkwitających finansach państwa. A przecież nic tak nie przemawia do wyobraźni wyborców jak ich sytuacja finansowa. Ludzie potrafią liczyć. I są mocno wyczuleni na pazerność władzy, zwłaszcza jeśli ma ona miejsce kosztem maluczkich. To też oczywiście woda na młyn dla opozycji. I nawet jeśli żelazny elektorat PiS jest od tych informacji izolowany, to odczuwa przecież skutki wysokiej inflacji, widzi drożyznę w sklepach i malejącą siłę nabywczą swoich pieniędzy. Paliwa do wybuchu społecznego przybywa.