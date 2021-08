Piotr Skwirowski: Wycinek z kasy

To ostatnie już jednak raczej z przyzwyczajenia. To dlatego, że w ostatnich latach budżet stracił rolę szczegółowego planu finansowego państwa. Słychać nawet głosy, że powinien zmienić nazwę na taką, która odzwierciedli wycinkowość obrazu, jaki nam prezentuje. A chodzi po prostu o to, że rząd wyrzuca poza budżet, do różnego rodzaju funduszy czy agencji, ogromne pieniądze. Ekonomiści, ale też NIK, mówią o celowym rozmywaniu obrazu finansów państwa, które ma ukryć prawdę o ich kondycji oraz utrudnić kontrolę wydawania pieniędzy publicznych. To bardzo zła praktyka i trzeba to pokazywać.