Anita Błaszczak: Młodzi twardo stąpają po ziemi

Informacja, że to absolwenci studiów informatycznych najlepiej sobie radzą na rynku pracy, dla nikogo nie jest chyba zaskoczeniem. Młodzi ludzie, którzy wybierają studia pod kątem przyszłych wynagrodzeń, nie muszą nawet czekać na najnowsze dane z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA). Niemal co miesiąc jest ogłaszany kolejny raport płacowy potwierdzający opłacalność studiów informatycznych i specjalizacji w technologiach teleinformatycznych (ICT), która jeszcze bardziej zyskała na wartości w czasie pandemii.

Polscy maturzyści dobrze to rozumieją, skoro informatyka od kilku lat otwiera listę najbardziej popularnych kierunków studiów przyciągających największą liczbę kandydatów. Chociaż eksperci i doradcy do spraw kariery zachęcają, by w wyborze studiów kierować się zainteresowaniami, a najlepiej pasją, to wyniki rekrutacji na studia wskazują, że młodzi ludzie – zapewne też pod wpływem rodziców – kierują się głównie względami racjonalnymi. Najnowsza lista podsumowująca wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 dość dokładnie odpowiada prognozom dotyczącym przyszłościowych zawodów – z uwzględnieniem wpływu pandemii. Ten wpływ widać we wzroście popularności medycyny (która trafiła do pierwszej piątki) i psychologii, która awansowała na drugie miejsce wśród najbardziej popularnych w 2020 r. kierunków. W tym przypadku spore znaczenie mogły mieć informacje o wywołanym przez kryzys pandemii boomie na usługi psychologów.